Юлия Чичерина выступит перед матчем Россия — Намибия в Екатеринбурге

Певица Юлия Чичерина станет хедлайнером предматчевой программы футбольного матча Россия — Намибия, который пройдет 3 октября на «Екатеринбург Арене», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Чичерина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Юлия Чичерина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Одна из ярких представительниц «уральской волны» русского рока выступит на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематическое шоу и выступления музыкальных коллективов.

В 17:00 на территории стадиона начнется Фестиваль болельщиков, во время которого они смогут встретиться с амбассадорами российской сборной, сыграть с известными футболистами на мини-площадке, сделать фото и получить автограф. Сам матч стартует в 20:00.

Сборная России по футболу впервые проведет матч в Екатеринбурге, при этом со сборной Намибии на поле российские футболисты ранее не встречались. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. В игре примут участие 29 спортсменов, среди которых Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Константин Тюкавин и Данила Круговой. Билеты еще не поступили в продажу.

Ирина Пичурина