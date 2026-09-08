Сборная России по футболу проведет матч с Намибией в Екатеринбурге

Сборная России по футболу впервые проведет матч в Екатеринбурге. 3 октября национальная сборная сыграет с Намибией на «Екатеринбург Арене», сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 сентября сыграют с Ираном на «Казань Арене». Завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.

Сборные России и Намибии ранее не встречались. В марте этого года Намибия участвовала в турнире FIFA Series в Казахстане: команда проиграла хозяевам со счетом 0:2, затем сыграла 0:0 с Коморскими Островами и победила соперника в серии пенальти — 5:4.

Матч в Екатеринбурге пройдет на «Екатеринбург Арене», которая принимала четыре игры чемпионата мира 2018 года: Египет – Уругвай, Перу – Франция, Япония – Сенегал и Швеция – Мексика.

В РФС сообщили, что информация о точном времени начала матчей и старте продаж билетов будет опубликована позднее.