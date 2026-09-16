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Сафонов, Головин и Тюкавин сыграют в футбольном матче с Намибией в Екатеринбурге

В сборную России для проведения матча с Намибией в Екатеринбурге войдут ведущие футболисты страны, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Среди них — вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин, игрок «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, а также Константин Тюкавин из «Динамо» и Данила Круговой из ЦСКА.

Сборная России по футболу впервые проведет матч в Екатеринбурге. 3 октября он состоится на «Екатеринбург Арене», при этом сборные России и Намибии на поле ранее не встречались. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Билеты еще не поступили в продажу.

Ирина Пичурина

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