Сафонов, Головин и Тюкавин сыграют в футбольном матче с Намибией в Екатеринбурге
В сборную России для проведения матча с Намибией в Екатеринбурге войдут ведущие футболисты страны, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Матвей Сафонов
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Среди них — вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин, игрок «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, а также Константин Тюкавин из «Динамо» и Данила Круговой из ЦСКА.
Сборная России по футболу впервые проведет матч в Екатеринбурге. 3 октября он состоится на «Екатеринбург Арене», при этом сборные России и Намибии на поле ранее не встречались. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Билеты еще не поступили в продажу.