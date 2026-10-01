В СКФО продажи авиабилетов в бархатный сезон снизились на 7%

В сентябре–октябре 2026 года спрос на поездки по Северному Кавказу менялся в зависимости от вида транспорта. Число купленных авиабилетов в СКФО снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом спрос на железнодорожные поездки вырос по всем направлениям, а пассажиропоток на автобусах увеличился на 33%. Такие данные сервис «Туту» предоставил «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Наиболее востребованными железнодорожными направлениями стали Минеральные Воды, Кисловодск, Владикавказ, Пятигорск и Невинномысск. Число поездок между СКФО и другими регионами выросло: въездных — на 11%, выездных — на 14%. Внутри округа пассажиры стали ездить по железной дороге на 7% чаще.

На отдельных направлениях рост был заметнее. Число поездок в Кисловодск и Невинномысск увеличилось на 13%, в Дагестан — на 48%, в Северную Осетию — на 10%. Поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод выросли на 7%.

Директор по развитию партнерской сети «Туту» Эмиль Зиядинов связывает часть роста спроса на общественный транспорт с ситуацией на топливном рынке: некоторые путешественники предпочитают отказаться от поездок на личных автомобилях. На автобусных маршрутах СКФО количество поездок за год увеличилось на 33%, главным образом за счет коротких маршрутов внутри округа.

В авиасегменте больше всего билетов продавалось на направления в Минеральные Воды, Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. В целом количество купленных авиабилетов в СКФО сократилось на 7%.

При этом спрос на отдельные направления вырос. Число перелетов в Грозный увеличилось на 9%, а в Нальчик — в полтора раза. В остальных аэропортах округа продажи авиабилетов немного снизились.

Валерий Климов