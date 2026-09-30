Ночью над Крымом сбили беспилотники

В течение ночи 30 сентября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего с 20:00 29 сентября до 08:00 30 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники фиксировались над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Московского региона, Башкортостана, Крыма и Татарстана, а также над Пермским краем и акваторией Черного моря.

Точное количество беспилотников, уничтоженных над Крымом, в сообщении военного ведомства не уточняется.

В Краснодарском крае при этом действует административная ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений.

Для граждан штраф за первое нарушение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 300 тыс. руб. для организаций.

Мария Удовик