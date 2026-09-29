В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Новороссийске с 29 сентября ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды. Особый распорядок будет действовать как минимум до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Новороссийске ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с. На круглосуточный режим работы перевели городские службы. К оперативному реагированию привлекли службу спасения, ЕДДС, коммунальные и дорожные службы, подразделения гражданской защиты, МЧС, МВД, городскую больницу №1 и администрации внутригородских районов.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность во время непогоды, по возможности ограничить пребывание на открытом пространстве и при возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 30 сентября прогнозируются сильные осадки, ливень с грозой и градом, а также порывистый ветер. В регионе ожидается облачная, дождливая и ветреная погода. Ночью и утром местами опустится туман. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, его порывы достигнут 12–14 м/с, местами — 15–20 м/с, а в отдельных районах — до 20–25 м/с.

Анна Гречко