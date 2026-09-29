Уровень подростковой преступности в Екатеринбурге снизился на 34%

В Екатеринбурге раскрыли 157 преступлений, которые за восемь месяцев совершили несовершеннолетние, рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД по городу Андрей Ершов на совместном заседании комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности населения и развитию образования. Он подчеркнул, что в 2025 году их число составило 238, что на 34% больше показателя 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Господин Ершов добавил, что полицейские зафиксировали снижение количества тяжких (на 30%) и особо тяжких преступлений (на 63%), совершенных несовершеннолетними, преступлений в интернете (на 60%), в сфере IT (на 54%), в ночное время (на 53%), в состоянии алкогольного опьянения (на 44%) и в группах (на 52%). К уголовной ответственности привлекли 135 детей, что на 34% меньше, чем годом ранее.

По словам Андрея Ершова, всего за восемь месяцев сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) зафиксировали в городе 1 953 административных правонарушений. «В этом году мы чуть больше поставили на учет, это раннее выявленные признаки экстремистской направленности»,— сказал замначальника полиции.

Ранее, в марте, начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков рассказал депутатом заксобрания региона, что полицейские в 2025-году зафиксировали рост подростковой преступности впервые за восемь лет. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло с 1 002 в 2024 году до 1 224 в 2025-м (на 22%). Начальник управления МВД по Екатеринбургу Виктор Позняк сообщал, что в городе их количество возросло с 316 в 2024-м до 364. Наибольшее число случаев детской преступности зафиксировали в Ленинском и Орджоникидзевском районах (по 60 в каждом), Октябрьском (56) и Верх-Исетском районах (44).

В октябре 2026 года широкую огласку получила ситуация на Вторчермете в Екатеринбурге, где подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по водителю трамвая. В том же месяце депутаты гордумы и чиновники поспорили, что нужно делать для профилактики детской преступности: включать подростков в систему дополнительного образования, создавать пространства, где они смогут «хвастаться аниме-костюмами», следить за тикток-трендами или плести маскировочные сети. В ходе обсуждения выяснилось, что несмотря на активную реализацию мер работы с подростками, численность несовершеннолетний на учете в ПДН растет.

Подробнее о споре депутатов и чиновников, как бороться с проблемными подростками Екатеринбурга — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев