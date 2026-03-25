Некомплект личного состава свердловской полиции приблизился к 5,5 тыс. человек

Нехватка полицейских в Свердловской области возросла с 4,5 тыс. сотрудников в 2024 году до 5,5 тыс. работников по итогам 2025 года, рассказал депутатам на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по Среднему Уралу Александр Мешков. По его словам, размер некомплекта в субъекте приблизился к численности всего штата в ГУ МВД по Удмуртии, Архангельской области и Курской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Мешков

«Проблема оттока кадров обостряется в первую очередь в подразделениях, которые работают с населением»,— пояснил генерал-лейтенант. Он добавил, что некомплект в ГУ МВД по региону возрос с 22,8% в 2024 году до 26,4% в 2025-м. В патрульно-постовой службе он составил 43,9%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 34,5%, в подразделениях участковых уполномоченных полиции — 32,5%.

Александр Мешков поблагодарил власти Свердловской области за финансирование обеспечения социальных выплат для полицейских. «Это сказалось на районах, которые не имеют развитую промышленность. Проблема осталась в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле»,— сказал он.

В ходе доклада о деятельности органов внутренних дел в 2025 году генерал-лейтенант подчеркнул, что общее число зарегистрированных преступлений в Свердловской области снизилось на 7,8% по сравнению с 2024-м: с 48 512 до 44 719. По его данным, в 2025-м число убийств сократилось до 185 (на 0,5%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — до 436 (на 22,3%), разбоев — до 97 (на 17%), грабежей — до 451 (на 6,4%), краж — до 12 325 (на 8,2%), угонов — до 230 (на 21,8%). Впрочем, по словам Александра Мешкова, впервые за восемь лет на Среднем Урале зафиксировали рост подростковой преступности: число преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло с 1 002 в 2024 году до 1 224 в 2025-м (на 22%).

Василий Алексеев