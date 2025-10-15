«Скажите: "Зацеперы — лохи", и не будут они ездить»

На комиссии думы Екатеринбурга обсудили тему проблемных подростков — она стала особенно актуальна после стрельбы в водителя трамвая на Вторчермете. Депутаты и чиновники поспорили, что нужно делать для профилактики детской преступности: включать подростков в систему дополнительного образования, создавать пространства, где они смогут «хвастаться аниме-костюмами», следить за тикток-трендами или плести маскировочные сети. Несмотря на то, что меры работы с подростками с каждым годом реализуют все активнее, численность подростков на учете в ПДН растет.



Депутаты думы Екатеринбурга собрались на совместное заседание двух комиссий — по развитию образования и безопасности жизнедеятельности, чтобы обсудить вопрос проблемных подростков и работы с ними. Эту тему начали активно обсуждать после инцидента в районе Вторчермет, где школьник выстрелил в ногу водителю трамвая из-за замечания. После этого мэр Алексей Орлов заявил, что новые составы трамваев не будут направлять по маршрутам на Вторчермет, пока проблема подростков-вандалов не решится. Впрочем, 10 подростков-зацеперов уже нашли.

Обсуждение темы в думе началось с доклада заместителя директора департамента образования администрации Екатеринбурга Ольги Бабченко. По ее словам, с 2023 года число детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН), выросло на треть: с 232 до 307. 3,5 тыс. детей находятся в группе риска как проблемные. Это дети из семей в социально опасном положении (496 детей), оставшиеся без попечения родителей (1,5 тыс.), «педагогически запущенные дети» (более 1 тыс.). Госпожа Бабченко выделила и еще одну группу — «скрытую». По ее словам, к ней могут относиться даже одаренные дети, которые готовы к экспериментам и исследованиям и ставят их на взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

Чтобы нормотипичный ребенок не «перешагнул черту» и не начал нарушать закон, по утверждению Ольги Бабченко, необходимо заниматься его занятостью в свободное время.

«Чем больше ребенок занят, чем меньше у него свободного времени, либо это свободное время он проводит в присутствии кого-то из специально обученных взрослых, тем сильнее мы сокращаем риски»,— заявила госпожа Бабченко.

Она заметила, что больше всего риску подвержены дети от 13 до 18 лет, из которых 42% не заняты в системе дополнительного образования.

Госпожа Бабченко предложила не только делать более разветвленной сеть дополнительного образования, но и создавать «места концентрации детей», где они могли бы находиться под присмотром взрослых, при этом занимаясь тем, что интересно им. «Детям не хватает зон свободного общения, где работают два-три тьютора. Они следили бы за ними, там приверженцы аниме-групп хвастались бы своими костюмами, где бы их никто не ограничивал»,— пояснила свою мысль госпожа Бабченко, добавив, что это гораздо безопаснее, чем «если дети будут предоставлены сами себе».

В завершение доклада она подчеркнула, что школа и секции — лишь часть среды, где постоянно находится ребенок. При этом зачастую родители могут не знать, «о чем говорить с ребенком и как влиять идеологически на формирование его ценностей», и работу в этом случае нужно вести уже с семьями.

Глава департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артем Николаев дополнил, что в администрации активно занимаются патриотическим воспитанием школьников: дети участвуют в игре «Зарница 2.0», плетут маскировочные сети и делают свечи для бойцов СВО, занимаются волонтерством. «Представители ОМОНа, Росгвардии приезжают к ребятам, рассказывают о своей деятельности. Это эффективный способ социализации ребят»,— добавил господин Николаев.

Депутат от партии КПРФ Виктория Ивачева задалась вопросом о том, почему дети, несмотря на все усилия властей, продолжают нарушать закон, в том числе — заниматься зацепингом на трамваях. «Это манифест? Показать, что ими никто не занимается?»,— уточнила она.

Депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Денис Хаванцев в ответ предположил, что все идет из интернета и «опасных тикток-трендов». Полиции он посоветовал чаще мониторить социальные сети и выявлять деструктивные движения.

Депутат от «Единой России» Виталий Чачин предложил выделить дополнительные бюджетные средства на то, чтобы установить на транспорт камеры видеонаблюдения и повесить на трамваях таблички «Вас снимает скрытая камера, которая отправляет родителям все ваши действия». Ольга Бабченко в ответ заметила, что предупреждающие таблички в трамваях уже есть, однако это не помогает. Депутат от ЕР Игорь Володин добавил, что подростки все еще обладают низкой правовой грамотностью и не знают, с какого возраста дети несут могут понести наказание. Ольга Бабченко вновь ответила, что полиция приходит в школы и проводит с детьми беседы о возможных наказаниях.

В завершении дискуссии депутат от ЕР Сергей Павленко заявил, что детям, в первую очередь, нужны авторитеты, в том числе среди педагогов.

«Мы говорим: ответственность, деньги, а почему про людей забываем? Надо искренне, чтобы (педагог) не за деньги работал. Все просят дать денег, столько вваливаем, а у нас ничего не работает»,— пожаловался он.

По утверждению господина Павленко, чтобы дети перестали быть зацеперами, нужно убедить их, что это «не модно, а срамно». «Скажите: "Зацеперы — лохи", и не будут они ездить»,— предложил он решение проблемы. «У нас одно молодежное движение, другое молодежное движение. Страна-то одна, что-то одно должно быть, что работает и ведет нас к светлому будущему»,— завершил он. Депутаты поддержали выступление аплодисментами.

