Школьник настрелял на дело

Власти Екатеринбурга призвали правоохранительные органы усилить контроль за порядком в общественном транспорте после того, как подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по водителю трамвая. В случае бездействия мэрия пригрозила закрыть ряд маршрутов с риском «опасности для сотрудников "Гортранса"». По факту стрельбы СКР расследует уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).



Инцидент со стрельбой на Вторчермете произошел в субботу, 4 октября. Когда водитель трамвая №15 сделал замечание школьнику за поведение, тот выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета и выбежал из салона. Как сообщили в СКР, госпитализация водителю не потребовалась.

По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», стрелявшим оказался ученик девятого класса одной из городских школ. В тот же день его доставили в отдел полиции №12 на беседу с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Пневматический пистолет силовики изъявили.

Следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В понедельник, 6 октября, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Городские власти фиксируют наибольший рост правонарушений среди несовершеннолетних на Вторчермете, рассказал «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией.

«Случаи езды на крыше трамваев и троллейбусов повсеместны, но по городу это единичные случаи, а массово только на Вторчермете»,— пояснил собеседник.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что «часто поступают сообщения, что подростки ведут себя неправомерно». В полиции уточнили, что выявили личности всех подростков, которые были вблизи трамвая во время стрельбы. «Все участники хулиганских действий выявляются. Они поставлены на учет в ПДН, с ними провели профилактическую работу»,— сообщили «Ъ-Урал» в УМВД по Екатеринбургу.

По данным городского УМВД, в 2024 году удалось «стабилизировать обстановку» в сфере подростковой преступности в Екатеринбурге и снизить число преступлений со стороны несовершеннолетних с 320 в 2023 году до 316. В феврале на заседании гордумы начальник городской полиции Виктор Позняк назвал Чкаловский, куда входит Вторчермет, и Верх-Исетский районы лидерами по росту числа преступлений в Екатеринбурге.

В мэрии «Ъ-Урал» рассказали, что власти призвали полицию усилить контроль за порядком в общественном транспорте. «Держим ситуацию на контроле. Водители требуют принять меры по пресечению действий хулиганов, чтобы безопасно работать на маршрутах»,— пояснили в администрации. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ситуацией, в письме к полиции власти указали, что в случае бездействия силовиков движение общественного транспорта по ряду направлений, где «существует опасность для сотрудников "Гортранса"», будет прекращено.

Депутаты думы Екатеринбурга после стрельбы по водителю трамвая призвали силовиков увеличить число рейдов и усилить работу с преподавателями и родителями несовершеннолетних. Спикер гордумы Анна Гурарий в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнула, что инцидент на Вторчермете является «не единственным случаем проявления насилия, а системной проблемой» в городе.

«На первое место выходят вопросы профилактической работы и неотвратимого наказания тех, кто уже нарушил закон. И более строгого спроса с родителей за поведение их пусть и повзрослевших, но еще детей»,— отметила она.

Депутат от Чкаловского района Дмитрий Сергин добавил, что властям следует «создать альтернативу» для детей, чтобы «занять их делом». «Нужно развитие кружков, секций, творческих кластеров, скверов, чтобы ребята направили энергию в другое русло и плохих вещей не делали. Быстрого результата через год или даже пять лет не будет, но это сделает район более привлекательным, а людей более добрыми и открытыми»,— заверил господин Сергин.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит родителей, преподавателей и дворовое окружение подростков после инцидент на Вторчермете, рассказал «Ъ-Урал» детский омбудсмен в регионе Игорь Мороков.

«Выясним, откуда ребята, были ли они в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. После выйдем с конкретными предложениями»,— пообещал он.

