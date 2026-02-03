В МВД заявили о росте подростковой преступности в Екатеринбурге

Полиции Екатеринбурга «не удалось достичь положительной динамики по преступлениям, совершенным несовершеннолетними» в 2025 году, несмотря на принятые меры, заявил начальник управления МВД по городу Виктор Позняк на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. По его словам, число детей, которые совершили преступления, возросло с 316 в 2024-м до 364. «Количество ими же совершенных преступлений увеличилось на 15%»,— добавил господин Позняк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным МВД, подростки совершили 148 краж, 15 грабежей, 24 факта мошенничества, 74 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. «Имеют место факты, когда несовершеннолетний, попав под влияние злоумышленников, совершает наиболее опасные преступления, совершенные с террористической и экстремистской деятельностью. В 2025 году зарегистрировано четыре преступления, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт)»,— пояснил Виктор Позняк.

Он добавил, что наибольшее число преступлений подростки совершили в Ленинском и Орджоникидзевском районах (по 60 в каждом), Октябрьском (56) и Верх-Исетском районах (44).

В целом число преступлений в столице Среднего Урала сократилось на 7,2%: с 16 611 в 2024 году до 15 410 в 2025-м. Полицейские отчитались о сокращении числа краж с 5 687 до 4 965, квартирных краж — с 38 до 33, грабежей — 122 до 113, убийств — с 52 до 33, случаев мошенничества — с 3 110 до 2 475, причинения тяжкого вреда здоровью — с 136 до 111. Впрочем, в городе увеличилось число зафиксированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: их число возросло с 2 888 до 2 944.

Василий Алексеев