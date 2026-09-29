Глава Ишима Федор Шишкин ушел в отставку

Депутаты Ишимской городской думы утвердили досрочное прекращение полномочий главы Ишима (Тюменская область) Федора Шишкина в связи с его избранием в Тюменскую областную думу. Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Шишкин

Фото: Официальный портал органов госвласти Тюменской области Федор Шишкин

Фото: Официальный портал органов госвласти Тюменской области

«Сложив полномочия главы города, я перехожу на работу в Тюменскую областную думу, где буду представлять интересы города Ишима, а также Ишимского и еще шести близлежащих муниципальных округов»,— пояснил господин Шишкин.

Федору Шишкину 65 лет, он возглавлял Ишим с 2012 года. Ранее, с 1982 года, работал механиком в Голышмановском межхозяйственном лесхозе, в 1989 году возглавил его. В 1993-2001 годах занимал посты заместителя, затем первого заместителя главы Голышмановского района: курировал вопросы ЖКХ, строительства, транспорта и связи. В 2003 году получил должность начальника управления по газификации компании «Запсибгазпром»: занимался вопросами строительства газопроводов, водопроводов в российских регионах. В 2007 году занял пост заместителя директора ГУП ТО «Предприятие коммунально-хозяйственного строительства».

Как сообщалось, Федор Шишкин победил на выборах в Тюменскую областную думу по Ишимскому одномандатному округу, баллотируясь от «Единой России». Он набрал 87 тыс. голосов. Его оппоненты Владимир Баянов (ЛДПР) и Александр Скакунов (КПРФ) набрали 6,7 тыс. и 5,9 тыс. голосов соответственно.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. По данным регизбиркома, явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%.

По итогам выборов «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально в новый созыв не проходила «Справедливая Россия» (набирала 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в поддержку справороссов.

Полина Бабинцева