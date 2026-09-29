Экс-главе Крымска смягчили обвинение

Крымский районный суд Краснодарского края 8 октября проведет очередное заседание по делу бывшего главы Крымска Яниса Будагова. Согласно обновленной информации в карточке дела, ему вменяется ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее дело рассматривалось по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее экс-главе Крымска грозило лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. По новому обвинению наказанием может быть штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 7 лет.

В конце 2025 года Первомайский районный суд избрал господину Будагову меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, будучи главой Крымского городского поселения, он заключил с предпринимателем договор купли-продажи земельного участка рыночной стоимостью не менее 99 млн руб. при цене сделки 5,2 млн руб. Впоследствии участок был перепродан представителю застройщика за 150 млн руб.

Как сообщалось ранее, обстоятельства дела были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе оперативных мероприятий.

Вячеслав Рыжков