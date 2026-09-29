Главные новости к утру 29 сентября
Путин поддержал закупки зерна у аграриев в госфонд
Владимир Путин поручил правительству закупить зерно у аграриев в госфонд.
Власти Йемена объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами.
Дональд Трамп назвал ложью сообщения о его предложении ослабить санкции против Ирана.
Парламент Ирана рассмотрит проект выхода из ДНЯО в срочном порядке.
«Додо Пицца» сообщила о возможной утечке данных своих клиентов при кибератаке.
Хакеры похитили конфиденциальные данные почти 3 млн военнослужащих Пентагона, сообщил ABC News.