Главные новости к утру 29 сентября

Владимир Путин поручил правительству закупить зерно у аграриев в госфонд.

Власти Йемена объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами.

Дональд Трамп назвал ложью сообщения о его предложении ослабить санкции против Ирана.

Парламент Ирана рассмотрит проект выхода из ДНЯО в срочном порядке.

«Додо Пицца» сообщила о возможной утечке данных своих клиентов при кибератаке.

Хакеры похитили конфиденциальные данные почти 3 млн военнослужащих Пентагона, сообщил ABC News.