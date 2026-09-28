Власти Йемена объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами

Международно признанное правительство Йемена одобрило всеобщую мобилизацию в ответ на запрос председателя Совета президентского руководства страны Рашада аль-Алими. Решение принято на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает агентство SABA.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его оглашения и будет действовать до устранения причин, вызвавших его принятие»,— указано в заявлении.

В документе говорится, что мобилизация нужна для защиты граждан, сохранения республиканского строя, конституционного порядка, суверенитета и территориальной целостности Йемена. Совет вновь осудил атаки хуситов против Саудовской Аравии.

После этого лидер Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими встретился с премьер-министром Шаей аз-Зиндани в Эр-Рияде. Глава государства сообщил о 756 военных операциях, которые провела армия за 72 часа. Во время них были ранены и убиты 2316 хуситов. Также были уничтожены и выведены из строя транспортные средства, ракетные установки и склады оружия.

Хуситы активизировали удары по Саудовской Аравии в июле. Стороны возобновили взаимные обстрелы, а «Ансар Аллах» перешло в наступление на территории Йемена. К середине сентября группировка закрепилась на западе Йемена и установила контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — альтернативой Ормузскому маршруту.