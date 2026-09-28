Власти Йемена объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами
Международно признанное правительство Йемена одобрило всеобщую мобилизацию в ответ на запрос председателя Совета президентского руководства страны Рашада аль-Алими. Решение принято на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает агентство SABA.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его оглашения и будет действовать до устранения причин, вызвавших его принятие»,— указано в заявлении.
В документе говорится, что мобилизация нужна для защиты граждан, сохранения республиканского строя, конституционного порядка, суверенитета и территориальной целостности Йемена. Совет вновь осудил атаки хуситов против Саудовской Аравии.
После этого лидер Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими встретился с премьер-министром Шаей аз-Зиндани в Эр-Рияде. Глава государства сообщил о 756 военных операциях, которые провела армия за 72 часа. Во время них были ранены и убиты 2316 хуситов. Также были уничтожены и выведены из строя транспортные средства, ракетные установки и склады оружия.
Хуситы активизировали удары по Саудовской Аравии в июле. Стороны возобновили взаимные обстрелы, а «Ансар Аллах» перешло в наступление на территории Йемена. К середине сентября группировка закрепилась на западе Йемена и установила контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — альтернативой Ормузскому маршруту.
В практическом смысле мобилизация расширяет людскую базу международно признанного правительства: граждан призывают сплотиться вокруг вооруженных сил и сил безопасности, а бывшим участникам движения хуситов, отказавшимся от него, открывают возможность вступить в ряды сторонников властей. Речь идет не только о призыве населения, но и о попытке привлечь перебежчиков из противостоящего лагеря.
На военной стороне правительство уже опиралось на регулярную армию и лояльные ей племенные формирования. Поэтому объявленная мера может увеличить доступный контингент для контрнаступления, но ее практический масштаб зависит и от способности властей обеспечивать мобилизованных ресурсами.
Финансовым ограничением остаются проблемы, о которых сообщалось в январе 2021 года: эксперты ООН тогда обвинили правительство в Адене в коррупции и указали на необоснованное перечисление частным компаниям $423 млн из саудовского депозита в $2 млрд. Такие обстоятельства способны сужать возможности правительства по финансированию мобилизации.