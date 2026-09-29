«Додо Пицца» сообщила о возможной утечке данных своих клиентов при кибератаке

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический риск для клиентов связан прежде всего с фишингом: под видом «Додо Пиццы» мошенники могут предлагать акции или бесплатную пиццу и направлять пользователей на сайты, где запрашиваются данные банковских карт. Поэтому компрометация клиентской информации опасна не только сама по себе, но и как повод для новых попыток выманить платежные реквизиты.

В мае 2021 года в «Додо Пицце» сообщали о росте числа фишинговых сайтов, использующих бренд сети; по данным компании, из-за невнимательности клиенты передавали там данные карт мошенникам. В августе 2021 года описывалась схожая схема с сайтами о бесплатном угощении, через которые похищались средства с карт граждан.