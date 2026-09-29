«Додо Пицца» сообщила о возможной утечке данных своих клиентов при кибератаке
Сеть ресторанов «Додо Пицца» сообщила о кибератаке на свою IT-систему. Хакеры могли получить доступ к персональным данным части клиентов, рассказали в компании.
При атаке могли утечь имена, адреса, электронные почтовые ящики, телефоны, даты рождения, а также составы заказов. Платежные данные клиентов компания не хранит, поэтому они в безопасности, отметили в «Додо».
Компания уведомила о произошедшем Роскомнадзор. «Доступ злоумышленникам заблокирован, внутренняя проверка продолжается»,— добавила пресс-служба компании.
Практический риск для клиентов связан прежде всего с фишингом: под видом «Додо Пиццы» мошенники могут предлагать акции или бесплатную пиццу и направлять пользователей на сайты, где запрашиваются данные банковских карт. Поэтому компрометация клиентской информации опасна не только сама по себе, но и как повод для новых попыток выманить платежные реквизиты.
В мае 2021 года в «Додо Пицце» сообщали о росте числа фишинговых сайтов, использующих бренд сети; по данным компании, из-за невнимательности клиенты передавали там данные карт мошенникам. В августе 2021 года описывалась схожая схема с сайтами о бесплатном угощении, через которые похищались средства с карт граждан.