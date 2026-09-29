ABC: хакеры похитили данные почти 3 млн военнослужащих Пентагона

Хакеры получили доступ к системам Центра данных по личному составу Минобороны США, сообщает ABC News со ссылкой на источник. По информации телеканала, были похищены конфиденциальные данные более 2,7 млн нынешних и 290 тыс. бывших сотрудников Пентагона.

Похищенные файлы включают данные о сферах деятельности военного и гражданского персонала, а также содержат персональную информацию. Хакеры имели доступ к центру данных с октября 2025-го по июль этого года, рассказал собеседник издания. Сейчас, по его словам, уязвимость устранена. Официально в Пентагоне утечку не комментировали.

Центр данных по личному составу Пентагона служит одним из главных хранилищ кадровых записей военного ведомства. Там содержится информация о более чем 60 млн военнослужащих, резервистах, гражданских работников, подрядчиках, отставниках и членах их семей.