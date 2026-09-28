Путин поручил правительству закупить зерно у аграриев в госфонд
Президент России поддержал закупки зерна у аграриев в государственный интервенционный фонд и дал соответствующее поручение правительству. Такое заявление Владимир Путин сделал на встрече с лидерами российских политических партий в Кремле.
«У меня скоро будет курирующий вице-премьер (Дмитрий Патрушев. — “Ъ”), мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена», — добавил Владимир Путин.
Механизм закупочных и товарных интервенций действует в России с 2001 года. Государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. Госзакупки зерна направлены на поддержку отечественных производителей, которые столкнулись с трудностями при экспорте из-за атак ВСУ по судам в Черном море и зерновым терминалам Новороссийска. Отгрузка основных видов зерна за вторую декаду сентября снизилась до 381 тыс. тонн против 1,6 млн тонн в прошлом году.
Власти закупят у отечественных аграриев 3 млн т зерна в 2026-2027 годах по механизму закупочных интервенций. По поручению Минсельхоза их будет проводить «Объединенная зерновая компания». Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и на Поволжье. Основную долю запасов (около 3,6 млн т) составляет продовольственная пшеница.
При слабом экспортном спросе изъятие части зерна с рынка уменьшает давление избытка предложения на внутренние цены. Для производителей это означает попытку поддержать цену реализации и доход на проданную тонну, однако результат зависит от того, насколько быстро восстановится спрос и как изменятся цены после закупки.
Для бюджета интервенции создают долгосрочные расходы и риск убытка при продаже запасов. В 2008–2009 годах государство не смогло реализовать закупленное зерно без потерь после снижения цен, а его хранение обходилось бюджету еще в 10 млрд руб. в год; по оценке 2021 года, хранение тонны стоило около 900 руб. ежегодно без страхования. При росте цен действует обратный механизм: зерно продают мукомолам по цене не ниже закупочной, чтобы обеспечить их сырьем.