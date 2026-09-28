Путин поручил правительству закупить зерно у аграриев в госфонд

Президент России поддержал закупки зерна у аграриев в государственный интервенционный фонд и дал соответствующее поручение правительству. Такое заявление Владимир Путин сделал на встрече с лидерами российских политических партий в Кремле.

«У меня скоро будет курирующий вице-премьер (Дмитрий Патрушев. — “Ъ”), мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена», — добавил Владимир Путин.

Механизм закупочных и товарных интервенций действует в России с 2001 года. Государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. Госзакупки зерна направлены на поддержку отечественных производителей, которые столкнулись с трудностями при экспорте из-за атак ВСУ по судам в Черном море и зерновым терминалам Новороссийска. Отгрузка основных видов зерна за вторую декаду сентября снизилась до 381 тыс. тонн против 1,6 млн тонн в прошлом году.

Власти закупят у отечественных аграриев 3 млн т зерна в 2026-2027 годах по механизму закупочных интервенций. По поручению Минсельхоза их будет проводить «Объединенная зерновая компания». Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и на Поволжье. Основную долю запасов (около 3,6 млн т) составляет продовольственная пшеница.