Трамп назвал ложью сообщения о его идее ослабить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Тегерану смягчить санкции и разморозить его активы в обмен на уступки по ядерной программе.
«Статья Axios, как и большинство других,— это ложь, созданная лишь для того, чтобы потешить их синдром одержимости Трампом»,— написал президент в соцсети Truth Social.
Вчера Axios и телеканал CNN, сообщили, что господин Трамп якобы собирается ослабить давление на Тегеран ради прогресса по ядерной сделке. Reuters также сообщало, что администрация США рассматривает возможность снять санкции с авиакомпании Iraqi Airways и разрешить авиаперелеты для мусульман-шиитов, совершающих религиозное паломничество между Ираном и Ираком.
Ранее Тегеран предлагал открыть Ормузский пролив за семь дней в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Господин Трамп 27 сентября отверг эти условия.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».
Публично описывавшийся в 2025 году механизм предполагал обмен ограничений ядерной программы на экономические уступки. В июле 2025 года сообщалось о возможном предложении отказаться от обогащения урана в обмен на смягчение санкций, а в мае Reuters передавало готовность Тегерана временно заморозить обогащение в обмен на признание права на него и разморозку нефтяных доходов.
В феврале 2026 года в качестве другой формы сделки назывались доступ американских компаний к иранским нефтяным и газовым месторождениям и закупка Ираном американских самолетов — в обмен на снятие санкций. Такая конструкция продолжает логику соглашения, обсуждавшегося в апреле 2021 года: ограничения иранской ядерной программы связывались с отменой экономического давления.