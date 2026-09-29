Трамп назвал ложью сообщения о его идее ослабить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Тегерану смягчить санкции и разморозить его активы в обмен на уступки по ядерной программе.

«Статья Axios, как и большинство других,— это ложь, созданная лишь для того, чтобы потешить их синдром одержимости Трампом»,— написал президент в соцсети Truth Social.

Вчера Axios и телеканал CNN, сообщили, что господин Трамп якобы собирается ослабить давление на Тегеран ради прогресса по ядерной сделке. Reuters также сообщало, что администрация США рассматривает возможность снять санкции с авиакомпании Iraqi Airways и разрешить авиаперелеты для мусульман-шиитов, совершающих религиозное паломничество между Ираном и Ираком.

Ранее Тегеран предлагал открыть Ормузский пролив за семь дней в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Господин Трамп 27 сентября отверг эти условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».