На Ставрополье спрос на кофемашины в 2026 году вырос на 3%

В Ставропольском крае количество покупок кофемашин в сетевой и несетевой рознице в январе-августе 2026 года выросло на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили эксперты компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным аналитиков, медианная цена покупки кофемашины за год снизилась на 5% — до 17 166 руб.

«В 2024–2025 годах основными драйверами рынка были премиальные встраиваемые кофемашины для ресторанов и обеспеченных домохозяйств. К 2026 году произошло насыщение этого сегмента, а массовый покупатель (средний класс и молодежь) вышел на рынок. Именно они покупают бюджетные рожковые и автоматические модели по 15–40 тыс. руб., а не по 100–200 тыс. Это смещает медиану вниз при росте количества продаж. Ставрополье — регион с развитым сельским хозяйством и активной туристической зоной (Кавминводы). В 2025–2026 годах местные кофейни и гостиницы начали массово закупать недорогие автоматические машины для обслуживания потоков туристов вместо дорогих бариста-станций. Плюс домашний бум: в 2024–2025 годах многие хотели приобрести кофемашину, но откладывали покупку из-за дороговизны. В 2026 году цены на массовые модели снизились (из-за роста локального производства и параллельного импорта из Китая и Турции), и этот отложенный спрос реализовался именно в бюджетном сегменте»,— прокомментировал профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

По мнению доцента Финуниверситета при Правительстве РФ Ларисы Алешиной, на росте спроса и одновременно снижении среднего чека на покупку кофемашины на Ставрополье повлияли две тенденции.

«Кофе вне дома стал роскошью: семейный бюджет чувствителен к цене чашки. К середине 2026 года кофе в заведениях Ставрополья подорожал заметно: средний счет в кофейне достиг 462 руб. (+13% за полугодие), медианная чашка — 261 руб. (+9%). При этом поток посетителей кафе сократился на 11%. Логика потребителя сработала просто: если две-три чашки в день в кофейне обходятся дороже, чем кофемашина за год, значит, кофемашину стоит купить. Часть спроса, которая раньше уходила в общепит, вернулась домой»,— отметила эксперт.

Она добавила, что на стороне предложения картина зеркально противоположная. «Более половины денежного оборота категории (52,9%) теперь формируют модели дешевле 34 тыс. руб., год назад этот показатель составлял 44,4%. Причина — агрессивная конкуренция в доступном сегменте. Российские бренды (Kitfort, Polaris, Redmond) и новые китайские производители (Tuvio) насытили рынок недорогими моделями, которые по функционалу закрывают базовые потребности: эспрессо, капучино, автокапучинатор»,— отметила Лариса Алешина.

Маргарита Синкевич