В УФНС по СК рассказали о рисках неприменения ККТ

В Ставропольском крае зарегистрировано более 68 тыс. единиц контрольно-кассовой техники (ККТ), треть из которых имеют признаки риска. Наличие признака риска само по себе не означает, что владелец кассы допустил нарушение. Об этом сообщил заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС России по Ставропольскому краю Вадим Хачатуров на заседании Общественного совета при УФНС по Ставрополью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По его словам, налоговая служба использует риск-ориентированный подход и проводит профилактические мероприятия в отношении налогоплательщиков, применяющих ККТ. В числе индикаторов рисков нарушений применения ККТ Вадим Хачатуров назвал такие индикаторы, как отсутствие фискальных данных в течение 60 календарных дней, доля фискальных документов с признаком возврата дохода более 30% и доля документов коррекции в общем количестве фискальных документов 30% и более.

«Если налогоплательщик не устранил нарушения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в виде выездного обследования, контрольной закупки, документарной проверки», - сообщил Вадим Хачатуров.

За нарушение применения ККТ предусмотрена административная ответственность статьей14.5 КоАП РФ. Минимальный штраф для юридических лиц, по словам Хачатурова, составляет 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 10 тыс. рублей.

Отдельно представитель УФНС остановился на повторных нарушениях. Часть 3 статьи 14.5 КоАП РФ применяется при повторном неприменении ККТ при условии, что сумма расчетов без использования кассовой техники превысила 1 млн. рублей. Материалы по таким нарушениям передаются в суд.

Еще одним видом привлечения к ответственности является невыдача кассового чека и другие нарушения порядка применения ККТ. Кроме того, Вадим Хачатуров обратил внимание на порядок уплаты административных штрафов. Льготный период для уплаты 50% от суммы штрафа составляет 20 дней со дня вынесения постановления.

По его словам, на практике встречаются случаи, когда налогоплательщик перечисляет половину штрафа, но из-за округления, банковской комиссии или учета переплаты сумма оказывается недостаточной. В таком случае льгота не применяется, и штраф подлежит уплате полностью.

За неуплату административного штрафа в установленный срок предусмотрена отдельная ответственность. Хачатуров напомнил о статье 20.25 КоАП РФ, предусматривающей, в частности, штраф в двукратном размере неуплаченной суммы.

Таким образом, выдача кассовых чеков остается обязательным требованием для бизнеса. Потребители же могут

участвовать в гражданском контроле и сообщать о невыдаче чека или нарушениях в самом чеке. Это возможно через специальное мобильное приложение ФНС «Проверка чека».

Роман Лаврухин