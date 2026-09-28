На Кубани расширят бесплатные ПЦР-исследования на гепатит С

Министерство здравоохранения Краснодарского края внесло изменения в приказ о совершенствовании помощи взрослым пациентам с хроническими вирусными гепатитами. С документом, подписанным первым заместителем министра Ириной Вязовской, ознакомился «Ъ-Кубань».

Согласно приказу, в перечень мероприятий по оказанию медпомощи добавлен пункт о проведении лабораторных исследований на определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР. Исследования будут проводиться в медицинских организациях, подведомственных краевому минздраву, в соответствии с маршрутизацией пациентов с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ).

Отмечается, что финансирование этих анализов будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Руководителям подведомственных медучреждений поручено обеспечить определение РНК вируса при обследовании пациентов с вирусным гепатитом С, включая случаи впервые выявленных антител к HCV.

Кроме того, медорганизации должны организовать направление биоматериала в лаборатории в соответствии с утвержденной маршрутизацией и оформлять направления на исследования с обязательным указанием источника финансирования — ОМС.

В документе подчеркивается, что изменения приняты в целях выполнения федерального проекта «Борьба с вирусным гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее «Ъ» писал, что Минздрав планирует существенно расширить программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. В том числе с 1 марта 2027 года на постоянной основе будет введен скрининг на гепатит С.

Наталья Решетняк