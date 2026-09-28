На Ставрополье число налоговых должников снизилось на 43%

Совокупная налоговая задолженность вв Ставропольском крае увеличилась на 2,3%. Такие данные были представлены УФНС по Ставропольскому краю на заседании Общественного совета при управлении. Рост произошел за счет НДС и налогам по специальным налоговым режимам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом число должников сократилось с 532 373 до 302 919. Снижение составило 229 454, или 43,1%. Задолженность физических лиц по имущественным налогам уменьшилась с 1,941 млрд до 1,221 млрд рублей — на 720 млн рублей, или 37,1%. Снижение произошло за счет оплаты налогов и реализации внесудебного порядка взыскания задолженности, вступившего в силу с ноября 2025 года в соответствии с федеральным законом от 31.07.2025 № 287.

В том числе задолженность по транспортному налогу физлиц снизилась с 907 млн до 585 млн рублей — на 321 млн рублей, или 35,5%. По налогу на имущество физлиц — с 669 млн до 376 млн рублей, на 292 млн рублей, или 43,8%. По земельному налогу физлиц — с 366 млн до 260 млн рублей, на 106 млн рублей, или 28,9%.

Число физических лиц-должников также последовательно сокращалось: на 1 января их было 526 724, на 1 апреля — 414 138, на 1 июля — 361 060, на 1 сентября — 293 831. За восемь месяцев показатель снизился на 232 893, или 44,2%.

По отдельным видам налогов задолженность также сократилась. По акцизам — с 472 млн до 168 млн рублей, на 303 млн рублей, или 64,2%. По НДФЛ — с 1,847 млрд до 1,626 млрд рублей, на 221 млн рублей, или 12%. Задолженность по страховым взносам уменьшилась с 1,945 млрд до 1,115 млрд рублей — на 830 млн рублей, или 42,7%.

По налогу на прибыль организаций показатель снизился с 2,416 млрд до 2,397 млрд рублей — на 18 млн рублей, или 0,8%. По платежам за пользование природными ресурсами — с 582 млн до 530 млн рублей, на 51 млн рублей, или 8,8%.

Глава УФНС по Ставрополью Елена Афонина отметила, что совокупная задолженность растет не только в Ставропольском крае, но и в целом по стране. Основной причиной она назвала снижение платежеспособности бизнеса.

Налоговики напомнили о возможности получения рассрочки/отсрочки на уплату налогов с учетом действующего налогового законодательства.

Роман Лаврухин