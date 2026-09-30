Пришла БАДа откуда не ждали

В последние два года в России значительно ужесточили государственный контроль за оборотом биологически активных добавок (БАД). Внедрение системы обязательной маркировки позволило отслеживать каждую единицу продукции на всех этапах — от производственной линии до прилавка. С начала года в Ростовской области и Краснодарском крае региональные управления Роспотребнадзора заблокировали более 2,3 тыс. интернет-ресурсов, предлагающих нелегальную продукцию. Тем не менее контрафактные БАДы продолжают попадать в корзины потребителей. Эксперты считают, что для решения проблемы необходимо ввести уголовное преследование недобросовестных производителей и возложить на маркетплейсы ответственность за продажу опасных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае в 2026 году заблокировано 138 интернет-страниц, предлагавших БАДы, не прошедшие обязательную государственную регистрацию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Краснодарском крае в 2026 году заблокировано 138 интернет-страниц, предлагавших БАДы, не прошедшие обязательную государственную регистрацию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2023 году в России ввели обязательную маркировку биологически активных добавок. В результате, по данным Роспотребнадзора, доля нелегальных БАДов в общем обороте страны сократилась с 21 до 5%. В денежном эквиваленте, по подсчетам Союза производителей БАДов, теневая доля рынка уменьшилась до 10%. Тем не менее борьба с оборотом нелегальных биодобавок к пище продолжается.

В Краснодарском крае в 2026 году по материалам регионального управления Роспотребнадзора выявлено и заблокировано 138 интернет-страниц, предлагавших к продаже БАДы, не прошедшие обязательную государственную регистрацию. Об этом Guide сообщили в пресс-службе ведомства. В Ростовской области за аналогичный период региональное управление ведомства ограничило доступ более чем к 2 тыс. интернет-площадок с аналогичной продукцией. В ведомствах не уточнили динамику показателя год к году, отметив лишь, что «работа в данном направлении продолжается».

«В 2026 году проводились внеплановые выездные проверки производителей БАДов, выпускаемых под видом пищевых добавок без прохождения государственной регистрации. Выявлена немаркированная продукция, приняты соответствующие меры. Признано недействительными 19 деклараций о соответствии в связи с наличием в них недостоверных сведений о регистрационном номере аттестата аккредитации, а также введением потребителей в заблуждение, поскольку данная продукция может использоваться только в качестве БАД к пище (на основании свидетельства о государственной регистрации)»,— уточнили в кубанском управлении Роспотребнадзора.

Опасные пилюли

В августе 2026 года Арбитражный суд Краснодарского края привлек индивидуального предпринимателя Дмитрия Левицкого к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Основанием послужила проверка регионального управления Роспотребнадзора, в ходе которой на складе по ул. Атарбекова обнаружили продукцию без обязательной маркировки. Среди изъятого — БАДы в белых ПЭТ-упаковках, капсулы в блистерах, растительная добавка Osempa (общая стоимость — 2,3 млн руб., информация передана в УФСБ), а также 250 кг сырья (порошок сушеного яблока) на сумму 27,5 тыс. руб.

Отсутствие идентификационных данных лишает потребителей возможности установить производителя, дату выпуска и срок годности товара. В судебном акте подчеркивается, что оборот такой продукции несет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, создавая риски возникновения массовых отравлений. Суд назначил штраф в размере 30 тыс. руб.

Как ранее сообщали «Известия», на рынке активизировались продавцы, выдающие свои добавки за известный датский препарат. Дмитрий Левицкий, в частности, реализовывал продукцию под наименованиями Ozempic и Ultra Ozempic, имитируя оригинальное лекарство.

В 2025 году в России завершился пилотный проект по выявлению псевдопроизводителей биологически активных добавок. Проверка показала, что 80% компаний, вызвавших подозрение у системы маркировки «Честный знак», не имели реальных производственных мощностей.

Динамика продаж БАДов в аптеках Краснодарского края Период Объем продаж, руб. Объем продаж, упак. Южный федеральный округ Январь—июль 2025 года 12071833509 28324220 Январь—июль 2026 года 1551908967732205414 Прирост 29,00% 14,00% Краснодарский край Январь—июль 2025 года 8525843241 20009549 Январь—июль 2026 года 11738986324 24202218 Прирост 38,00% 21,00% По данным Южного ГУ Банка России

Поддельные БАДы ввозятся в Россию и из-за границы. По данным исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, несертифицированные добавки поступают на российский рынок через каналы трансграничной торговли со странами ЕАЭС. Например, объемы ввоза такой продукции из Киргизии в Россию значительно превышают емкость внутреннего рынка этой республики. По данным ЦРПТ, в 2025 году 16% всех введенных в оборот БАДов были импортированы.

Дополнительную тревогу вызывает появление на рынке в августе добавок с сибутрамином, которые продаются под видом безопасных европейских средств для похудения. По данным «Известий», препараты «имеют признаки кустарного производства на территории Казахстана». Роспотребнадзор организовал проверку по этим фактам. «Учитывая, что биологически активные добавки могут свободно реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, Роспотребнадзор призывает граждан проверять наличие свидетельства о государственной регистрации продукции, подтверждающего ее безопасность»,— говорится в сообщении ведомства.

Вот это оборот

В целом рынок БАДов на юге России показывает значительный рост. По оценке DSM Group, объем продаж биологически активных добавок в Южном федеральном округе по итогам семи месяцев 2026 года достиг 15,5 млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении реализация БАДов в округе выросла на 14% — до 32,2 млн упаковок. Драйвером роста традиционно выступает Краснодарский край, на долю которого приходится основная часть региональных продаж. В крае за семь месяцев 2026 года реализовано БАДов на сумму 11,7 млрд руб. — рост составил 38% в денежном выражении. В упаковках прирост оказался скромнее — 20,9% (24,2 млн штук).

Заведующая аптекой «РЖД-Медицина» (Краснодар) Олеся Карпикова рассказала, какие БАДы составляют основу нелегального оборота. «Теневой рынок паразитирует на человеческих слабостях и желании получить результат "здесь и сейчас" без изменения образа жизни. Средства для коррекции веса — лидеры по содержанию запрещенных веществ. Часто маскируются под натуральные экстракты (например, "экстракт кактуса" или "тайские таблетки"). На втором месте — препараты для повышения потенции, которые продаются как "природные афродизиаки", но по факту содержат синтетические ингибиторы ФДЭ-5. Также спортивное питание (предтренировочные комплексы и жиросжигатели) нередко содержит стимуляторы, запрещенные WADA (Всемирным антидопинговым агентством), такие как герань (DMAA) или синефрин в завышенных дозировках. Ну и, конечно, "очищающие" комплексы — БАДы для детокса, которые в реальности содержат агрессивные слабительные или мочегонные средства, вызывающие привыкание и электролитный дисбаланс»,— поделилась эксперт.

По словам Олеси Карпиковой, в отличие от лекарственных средств, БАДы не проходят клинических исследований на эффективность и безопасность. В «серых» добавках состав на этикетке — это лишь маркетинговый ход. В лабораториях внутри обнаруживают сибутрамин (анорексигенное средство), который в РФ включен в список сильнодействующих веществ (постановление правительства РФ №964). Его бесконтрольный прием ведет к тяжелым поражениям сердечно-сосудистой системы. В «мужские» БАДы добавляют силденафил или тадалафил. Опасность в том, что потребитель не знает дозировку и может принять их на фоне приема нитратов, что приводит к фатальному падению артериального давления. Кроме того, из-за отсутствия контроля на производстве в капсулах находят плесневые грибы, сальмонеллу и кишечную палочку.

В результате, объясняет эксперт, потребитель рискует получить токсический гепатит, так как печень вынуждена метаболизировать неконтролируемые дозы химических соединений, либо синдром отмены, поскольку психотропные добавки вызывают зависимость, а при прекращении приема наступает тяжелая депрессия или психоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основу нелегального рынка БАДов составляют средства для коррекции веса, препараты для повышения потенции и продукция для спортивного питания

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Основу нелегального рынка БАДов составляют средства для коррекции веса, препараты для повышения потенции и продукция для спортивного питания

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Добавить уголовной ответственности

Борьба с теневым рынком БАДов требует комплексного подхода, сочетающего ужесточение государственного контроля, развитие цифровых инструментов прослеживаемости и повышение уровня медицинской грамотности населения, уверена Олеся Карпикова. Маркировка, по ее оценке,— это самый эффективный барьер для контрафакта. Необходимо обеспечить стопроцентный охват всех категорий БАДов системой прослеживаемости, чтобы потребитель мог через приложение мгновенно проверить легальность происхождения товара. Любая упаковка без кода DataMatrix должна автоматически классифицироваться как потенциально опасная продукция.

Кроме того, необходимо пересмотреть правоприменительную практику в отношении производителей, добавляющих в БАДы сильнодействующие вещества. Сейчас такие случаи часто квалифицируются как административные правонарушения, что не останавливает недобросовестных игроков. Перевод подобных нарушений в плоскость уголовной ответственности (по аналогии с оборотом фальсифицированных лекарственных средств) создаст реальный сдерживающий фактор. Также, по мнению Олеси Карпиковой, нужна реформа системы контроля качества. Необходимо внедрить обязательный выборочный лабораторный контроль продукции, уже находящейся в розничной продаже (постмаркетинговый надзор), а не только на этапе регистрации.

«Основной объем теневого оборота сегодня приходится на интернет-торговлю. Маркетплейсы должны нести солидарную ответственность за продажу товаров, не имеющих СГР или включенных в реестры запрещенных к обороту веществ. Внедрение автоматизированных систем проверки разрешительной документации на стороне площадок — это вопрос безопасности граждан»,— считает Олеся Карпикова.

Она добавляет, что, пока существует спрос на «волшебные таблетки», будет существовать и предложение. Необходимо развивать культуру доказательной медицины, где БАДы рассматриваются как дополнение к рациону, а не как замена полноценному лечению или образу жизни. Информирование о том, что «натуральный» состав не является синонимом «безопасного», должно стать частью государственной политики в области здравоохранения.

Теневой рынок БАДов — это не просто экономическая проблема, это прямая угроза национальной безопасности, считает эксперт. «Решение лежит в плоскости прозрачности: от производства до конечного потребителя. Только при условии, что каждый участник цепочки — от регулятора до владельца маркетплейса — будет нести ответственность за качество продукта, можно будет минимизировать риски для здоровья населения и очистить рынок от опасных фальсификатов. Потребителю же стоит помнить: если средство обещает мгновенный результат без усилий, с вероятностью 99% внутри капсулы скрывается не заявленный экстракт, а неконтролируемая химическая формула»,— резюмирует Олеся Карпикова.

Наталья Решетняк