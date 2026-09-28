В мэрии Екатеринбурга подтвердили отставку Алексея Орлова

В администрации Екатеринбурга подтвердили отставку главы города Алексея Орлова. Как сообщили в мэрии, он написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с невозможностью совмещать работу главы города со статусом депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Решение об отставке в соответствии с уставом города будут принимать депутаты Гордумы. Сейчас Алексей Валерьевич находится в отпуске»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно сложил с себя полномочия градоначальника в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области. Он возглавлял Екатеринбург с февраля 2021 года. В 2026 году был переизбран на второй срок.

На выборах в региональный парламент господин Орлов избрался в составе Кировской территориальной группы списка кандидатов «Единой России» по единому округу. Изначально он не проходил в заксобрание, однако после отказа от мандатов губернатора Дениса Паслера и Героя России, участника СВО Максима Шоломова (входили в общеобластную часть списка партии) градоначальнику досталось депутатское кресло.

Полина Бабинцева