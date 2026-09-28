ЕС ввел санкции против детских лагерей в Анапе и Геленджике

Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 10 российских физических лиц и 17 организаций, в том числе два лагеря Анапы и Геленджика. Их считают причастными к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», также указывают «принудительное усыновление и перевоспитание».

В санкционный список вошли детский курорт «Вита» в Анапе и детский оздоровительный комплекс «Сигнал» в Геленджике, а также ряд других организаций. Среди физических лиц — глава Татарстана Рустам Минниханов и заместитель мэра Ялты Ренард Кутковский и другие.

Попавшим под ограничения физическим лицам запрещен въезд в Евросоюз, их активы на территории европейских стран заморозят.

Алина Зорина