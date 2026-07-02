Владельцу «Волгонефти-212» отказали в пересмотре дела

Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а также не поддержал ходатайство об объединении его с иском о создании фондов ограничения ответственности. Об этом сообщил Росприроднадзор.

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Как уточнили в ведомстве, с соответствующим заявлением в суд обратилось ООО «Каматрансойл», являющееся владельцем судна. В ходе судебного разбирательства представители Росприроднадзора заявили об отсутствии оснований как для пересмотра ранее принятого решения, так и для объединения судебных процессов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. После аварии произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Росприроднадзор ранее оценил экологический ущерб и предъявил требования владельцам и фрахтователям судов. В отношении ООО «Каматрансойл» и фрахтователя ООО «Кама Шиппинг» размер ущерба был оценен примерно в 49,5 млрд руб., в отношении владельца танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» — около 35,5 млрд руб.

Поскольку компании не возместили ущерб добровольно, ведомство обратилось в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора в полном объеме, а апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений.

Вячеслав Рыжков