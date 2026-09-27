Главные новости к утру 27 сентября

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль рассказал, что провел встречу с Сергеем Лавровым по просьбе своих иностранных коллег. Переговоры с российским министром он назвал «интенсивными».

Boeing выявила сбой в программном обеспечении самолетов 737 Max. Ошибка может приводить к отказу функции автоматической навигации.

Спасатели вторые сутки не могут высадиться на горящее судно у Камчатки. Продолжаются поиски четырех пропавших членов экипажа.

Во время работы над проектом международного документа по регулированию автономного оружия делегаты от России и США исключили ключевые ограничения на работу военного ИИ, сообщила The Washington Post.

Власти Газы заявили о гибели семерых человек при ударах Израиля.

При шторме в Нью-Йорке погиб человек. Десятки тысяч домов остались без света, передает The New York Post.

Компания OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта, сообщило Axios со ссылкой на источники.