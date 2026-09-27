При шторме в Нью-Йорке погиб человек, десятки тысяч домов остались без света
Один человек погиб из-за шторма в Нью-Йорке
На Восточное побережье США обрушился шторм «норд-ост», который принес ураганный ветер со шквалами до 130 км/ч и ливни. Поваленные деревья оборвали линии электропередач, оставив без электричества минимум 100 тыс. домов вдоль Атлантического побережья, сообщает The New York Post. Одно из упавших деревьев в Бруклине, по данным газеты, смертельно травмировало 56-летнего мужчину.
В Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде, а также в восьми округах штата Нью-Джерси введен режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла, что пик непогоды еще не пройден.
Стихия также привела к масштабным транспортным сбоям и отмене массовых мероприятий. Из-за затопленных дорог и оборванных проводов отменены десятки автобусных маршрутов, частично приостановлено движение пригородных поездов. В Центральном парке Нью-Йорка отменили фестиваль Global Citizens, рассчитанный на 60 тыс. зрителей и другие концерты.
Власти призывают жителей цокольных и подвальных помещений перебраться на верхние этажи из-за риска резкого подъема воды. На побережье в Квинсе и Нью-Джерси затоплены целые улицы, люди вынуждены передвигаться на лодках.
По данным AccuWeather, в регионе может выпасть до 20 см осадков. Синоптики обещают улучшение погоды только во вторник.
Главный риск для Нью-Йорка при таком шторме — сочетание быстрого подъема воды с уязвимостью низко расположенных помещений. Во время урагана «Ида» в сентябре 2021 года по меньшей мере 11 погибших в городе находились в подвалах; большинство таких случаев пришлось на Куинс.
В июле 2025 года сообщалось, что из-за изменения климата внезапные наводнения становятся более вероятными, а инфраструктура с трудом с ними справляется. Ее улучшение, по этой оценке, потребует миллиардных вложений, поэтому последствия сильных осадков могут затрагивать не только жилые здания, но и устойчивость городской инфраструктуры.