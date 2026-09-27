При шторме в Нью-Йорке погиб человек, десятки тысяч домов остались без света

На Восточное побережье США обрушился шторм «норд-ост», который принес ураганный ветер со шквалами до 130 км/ч и ливни. Поваленные деревья оборвали линии электропередач, оставив без электричества минимум 100 тыс. домов вдоль Атлантического побережья, сообщает The New York Post. Одно из упавших деревьев в Бруклине, по данным газеты, смертельно травмировало 56-летнего мужчину.

В Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде, а также в восьми округах штата Нью-Джерси введен режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла, что пик непогоды еще не пройден.

Стихия также привела к масштабным транспортным сбоям и отмене массовых мероприятий. Из-за затопленных дорог и оборванных проводов отменены десятки автобусных маршрутов, частично приостановлено движение пригородных поездов. В Центральном парке Нью-Йорка отменили фестиваль Global Citizens, рассчитанный на 60 тыс. зрителей и другие концерты.

Власти призывают жителей цокольных и подвальных помещений перебраться на верхние этажи из-за риска резкого подъема воды. На побережье в Квинсе и Нью-Джерси затоплены целые улицы, люди вынуждены передвигаться на лодках.

По данным AccuWeather, в регионе может выпасть до 20 см осадков. Синоптики обещают улучшение погоды только во вторник.