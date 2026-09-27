Спасатели вторые сутки не могут высадиться на горящее судно у Камчатки

Спасатели до сих пор не могут попасть на рыболовное судно «Триумф», которое загорелось у берегов Камчатки 25 сентября. Оно продолжает гореть — высадиться на него и отбуксировать сейчас нельзя, сообщили «РИА Новости» в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Рядом с «Триумфом» сейчас находится судно-спасатель «Суворовец», добавили в ведомстве. Его экипаж дожидается окончания горения. Моряки также осматривают территорию в поисках четырех человек, которые при пожаре пропали без вести. К поискам привлекают и проходящий мимо водный транспорт.

Пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту было 29 членов экипажа, спасатели эвакуировали 25 из них. Четырех человек госпитализировали, двух — в тяжелом состоянии.