Спасатели вторые сутки не могут высадиться на горящее судно у Камчатки
Спасатели до сих пор не могут попасть на рыболовное судно «Триумф», которое загорелось у берегов Камчатки 25 сентября. Оно продолжает гореть — высадиться на него и отбуксировать сейчас нельзя, сообщили «РИА Новости» в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.
Рядом с «Триумфом» сейчас находится судно-спасатель «Суворовец», добавили в ведомстве. Его экипаж дожидается окончания горения. Моряки также осматривают территорию в поисках четырех человек, которые при пожаре пропали без вести. К поискам привлекают и проходящий мимо водный транспорт.
Пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту было 29 членов экипажа, спасатели эвакуировали 25 из них. Четырех человек госпитализировали, двух — в тяжелом состоянии.
Ожидание полного прекращения горения перед высадкой спасателей на судно или его буксировкой обусловлено риском повторного возгорания и угрозой взрыва. В прошлом, после первоначального тушения пожара на рыболовецком траулере «Энигма Астралис», на нем вновь начиналось открытое горение, что приводило к потере судна.
Поиск пропавших членов экипажа на горящем судне затруднен, поскольку обследование внутренних помещений для обнаружения людей или их останков возможно только после ликвидации пожара. Останки пропавших моряков на танкере «Генерал Ази Асланов» были найдены в ходе осмотра судна уже после того, как пожар был потушен.