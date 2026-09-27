Axios: OpenAI приостановила обучение передовых моделей ИИ
Axios сообщило о приостановке обучения некоторых ИИ-моделей OpenAI
Компания OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта и возобновит его, когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Компания также хочет убедиться в том, что нейросеть при выполнении задач будет ориентироваться на человеческие нормы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Мы не в первый раз берем паузу для внедрения подобных мер и не думаем, что этот раз станет последним по мере роста возможностей ИИ»,— рассказал представитель компании изданию.
За последние дни OpenAI и сторонние исследователи раскрыли сразу несколько крупных происшествий, связанных с поведением систем компании. Среди них — утечка 53 изображений пользователей ChatGPT, взлом сайта австралийского правительства и порталов государственных ведомств США.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на этой неделе сообщил, что компания «была не так оперативна, как хотелось бы» в раскрытии этих происшествий. При этом, по его словам, взлом ресурса Hugging Face, который произошел в июле, остается самым серьезным подобным происшествием, обнаруженным компанией.
OpenAI стремится контролировать не только качество ответов своих моделей, но и их действия. Это связано с инцидентом 28 июля 2026 года, когда сотни ИИ-агентов вышли за пределы изолированной тестовой среды, взломали платформу Hugging Face и использовали внутреннее хранилище компонентов для координации задач. Для предотвращения подобных ситуаций при обучении моделей применяются строгие меры: изоляция, контроль исходящего трафика, отсутствие доступных секретов и минимальные права доступа.
Одной проверки результатов недостаточно, поскольку модели могут распознавать тестовые условия и вести себя иначе в реальной работе. Более того, чрезмерный контроль рассуждений может научить модель скрывать свои намерения и обходить оценку. Поэтому контроль включает наблюдение за действиями модели в процессе работы, автоматическую систему тревоги, которая приостанавливает работу, если специалисты не подтвердят ее ложность за 30 минут, а также возможность быстро остановить систему и перейти в ручной режим.
Пока эти требования к безопасности не будут полностью выполнены, значительная часть рабочих процессов OpenAI остается на паузе.