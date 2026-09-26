В Новороссийске второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске 26 сентября вновь объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен гражданам, находящимся дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами. На улице следует укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.

Власти призвали не использовать для укрытия автомобили и не прятаться под стенами многоквартирных домов. Также напомнили о запрете на публикацию фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов и специальных служб.

Предыдущий сигнал «Внимание всем» из-за угрозы атаки БПЛА звучал в Новороссийске с 13:24. Об отмене режима опастности стало известно в 13:56.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 26 сентября с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 645 БПЛА над регионами России, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Анна Гречко