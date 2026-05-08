В Новороссийске начались обсуждения по реконструкции мусорного полигона

Администрация Новороссийска уведомила о начале общественных обсуждений по реконструкции мусорного полигона ООО «Терра-Н» с увеличением его мощности. Обсуждения будут проходить в течение месяца.

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 мая по 6 июня включительно. Целью проекта, по данным мэрии города, является модернизация комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для повышения эффективности обработки, обезвреживания и утилизации ТКО. Также в ходе обсуждений будет поднят вопрос о безопасном захоронении остатков сортировки, отходов сортировки и потребления.

В очном формате публичные слушания пройдут 19 мая в 11:00 в городском Доме культуры на улице Советов, 9. В мэрии сообщили, что жители могут ознакомиться с проектной документацией по реконструкции полигона в центральной городской библиотеке или онлайн.

Проектную документацию подготовило ООО «ВИРА», являющееся действующим членом СРО АП «Содействия организациям проектной отрасли».

Кристина Мельникова