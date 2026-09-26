В Новороссийске на всех работающих АЗС ограничили отпуск топлива

В Новороссийске по состоянию на 09:00 26 сентября работают 28 автозаправочных станций. На всех из них по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, лимит составляет 30, 40, 50 или 60 л на машину, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

АИ-100 в городе сейчас нет в наличии. АИ-95 можно приобрести на 10 АЗС, АИ-92 — на восьми, дизельное топливо — на всех 28 работающих заправках.

Топливо доступно на АЗС «Роснефти» в Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском. На заправках «Лукойла» в наличии в основном дизельное топливо, АИ-92 и АИ-95 также доступны на АЗС на улицах Куникова и Сухумском шоссе.

У «Газпрома» работают АЗС в Натухаевской, где доступны АИ-92 и дизельное топливо, а у «Газпромнефти» — две станции в Гайдуке и АЗС на Сухумском шоссе, где отпускают дизель. В Натухаевской заправке установлено время работы до 22:00.

На АЗС Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, станция работает до 23:00. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском также есть все три вида топлива.

На АЗС «Уфим-нефть» отпускают дизельное топливо на всех работающих станциях. АИ-95 доступен на всех ее АЗС, кроме станций на Сухумском шоссе, в Цемдолине и селе Владимировка.

Кроме того, дизельное топливо доступно на АЗС PNB в Кирилловке, «Кристина» на улице Шиллеровской и ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе. На PNB предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10. Еще восемь АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце месяца ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. Кроме того, в Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко