Власти Краснодара оценили готовность шести объектов ливневой канализации

В Краснодаре на шести объектах ливневой канализации ведутся строительство и капитальный ремонт. Готовность четырех из них превышает 50%, еще на двух работы идут с отставанием от первоначального графика, сообщили в администрации города в ответе на запрос «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С начала 2025 года МКУ «ГСЛК» заключило пять муниципальных контрактов на строительство ливневой канализации. Наиболее высокая степень готовности — 59% — зафиксирована на участке по улице Дежнева от Уральской до Просторной. Работы по улице Таманской от дома №159 до Ставропольской выполнены на 56%, по улице Почтовой от Гоголя до Бородинской — на 52%.

В Пашковском жилом массиве готовность ливневой канализации на участках по улице Садовой от Энергетиков до Ленина и по улице Шевченко от Кирова до Садовой составляет 11%. Еще один объект — по проспекту 1-му имени Айвазовского от дома №27 до улицы Свободной — находится в стадии строительства, однако его готовность мэрия не уточнила.

Отдельный контракт предусматривает капитальный ремонт коллектора по улице Снесарева от улицы Валерия Гассия до спуска в реку Кубань. Работы выполнены на 65%.

Отставание от графика администрация зафиксировала на участках в Пашковском жилом массиве и на улице Снесарева. В первом случае причиной назван низкий уровень организации работ подрядчиком: нехватка техники и рабочих, а также недостаточная материально-техническая база.

На Снесарева подрядчик также столкнулся с нехваткой материально-технических ресурсов. Кроме того, работы на объекте были приостановлены с 18 апреля по 28 июля 2026 года из-за подтопления после обильных и залповых дождей и повышения уровня реки Кубань.

Всего на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ливневой канализации в Краснодаре в 2026 году предусмотрели 1,72 млрд руб., из которых по состоянию на 18 сентября освоено 871,1 млн руб. Годом ранее на эти цели выделили 631,6 млн руб. Общая протяженность ливневых сетей в городе превышает 1,8 тыс. км.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что общий объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию ливневой канализации Краснодара до 2044 года оценивается в 505,3 млрд руб. При этом комплексная схема развития системы ливневого водоотведения города пока находится на стадии корректировки и согласования.

Нурий Бзасежев