Адыгея получит 15 новых автобусов по нацпроекту

Автопарк Майкопского троллейбусного управления осенью 2026 года пополнится 15 новыми автобусами. Техника поступит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Новые автобусы будут низкопольными и оборудованы кондиционерами, терминалами для безналичной оплаты проезда, автоинформаторами, камерами видеонаблюдения и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Низкий уровень пола обеспечит более удобную посадку для маломобильных граждан, пожилых пассажиров и родителей с детскими колясками.

По данным ведомства, ГЛОНАСС позволит отслеживать местоположение автобусов в режиме реального времени и эффективнее организовывать движение на городских маршрутах.

«Поступление новых автобусов — это важный шаг в повышении качества пассажирских перевозок. Современный транспорт обеспечивает необходимый уровень безопасности и комфорта и делает поездки более удобными и доступными для различных категорий пассажиров»,— отметила начальник отдела транспорта Минстроя, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства РА Татьяна Ускова.

Автобусы планируется вывести на городские маршруты после поступления в Майкоп. Специалистами будут проведены необходимые подготовительные мероприятия.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Адыгея в 2025 году получила 10 новых автобусов отечественного производства, закупленных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Транспорт пополнил автопарк Майкопского троллейбусного управления и начал курсировать по маршруту №47 «Западный жилой район — Вокзал — КПП» с января 2026 года

Анна Гречко