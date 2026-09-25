В Новороссийске включили сирену из-за атаки беспилотников

В Новороссийске утром 25 сентября прозвучала сирена — в городе объявили сигнал «Внимание всем» на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информацию рекомендуют получать в социальных сетях администрации, на официальной странице администрации, а также в эфире радио «Новая Россия» на частоте 104 FM и телеканала «Новороссийское телевидение» на 22-й кнопке у кабельных операторов.

Горожанам также напомнили о запрете снимать и публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, связанные с отражением атаки беспилотников. Ограничение распространяется на кадры работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Власти призвали жителей следить за официальными сообщениями и не распространять материалы, связанные с отражением атаки.

Мария Удовик