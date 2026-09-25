В Новороссийске топливо отпускают на 28 АЗС

По состоянию на 09:00 25 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей и не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно заправить на шести АЗС, АИ-92 — на девяти, дизельное топливо — на 25 автозаправочных станциях.

У «Роснефти» топливо доступно на АЗС в Цемдолине, на выезде из города, в Кирилловке и Верхнебаканском. У «Лукойла» работают станции на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе и в Глебовском.

АЗС «Газпрома» в Натухаевской работает до 22:00. У «Газпромнефти» топливо отпускают на двух АЗС в Гайдуке и на Сухумском шоссе. Станция Rusoil в Цемдолине работает до 23:00.

Также топливо доступно на АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском, станциях «Уфим-нефть», PNB в Кирилловке, АЗС «Кристина» на Шиллеровской и АЗС ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе. На станции PNB технический перерыв установлен с 23:45 до 00:10.

Еще восемь АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Мария Удовик