Около 42% покупателей новостроек в ЮФО рассматривают жилье как инвестицию

В Южном федеральном округе 42% покупателей квартир в новостройках приобретают их в качестве стартового жилья или с инвестиционной целью. Половина опрошенных (50%) выбирают объект для проживания семьи с детьми. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

По данным аналитиков, базовые требования к квартирам у обеих категорий совпадают. В числе главных характеристик респонденты назвали общую площадь (45%), эргономичную планировку (45%) и вместительную кухню или объединенное с гостиной пространство (40%). Среди жителей ЮФО распределение ответов оказалось близким: 47% выделили функциональность внутреннего пространства, по 44% — размеры жилья и кухонную зону.

При выборе жилого комплекса в приоритете оказываются объекты повседневного спроса на его территории (46%), достаточное число машино-мест или подземный паркинг (34%) и закрытый озелененный двор без автомобилей (33%). В ЮФО бытовая инфраструктура внутри комплекса важна для 54% опрошенных, обустроенный паркинг и современные игровые и спортивные площадки — для 36%, благоустроенная дворовая территория — для 35%.

Окружение за пределами ЖК также имеет значение. Повседневные сервисы в пешей доступности отметили 53% опрошенных, наличие зеленых зон и парков — 45%. На юге России эти показатели практически идентичны: 53% ориентируются на шаговую доступность магазинов и аптек, 45% — на близость парков и скверов.

Семьи с детьми чаще обращают внимание на число изолированных помещений (36% против 24%), раздельные или дополнительные санузлы (30% против 23%), а также наличие современных детских и спортивных площадок (38% против 24%). При выборе ЖК для них значимее закрытая территория и контролируемый доступ (34% против 29%), а среди характеристик района — близость школ и детских садов (45% против 29%). Финансовые инструменты у семей распределяются примерно поровну: за собственные средства готовы покупать 35%, столько же — с помощью семейной ипотеки, 25% планируют использовать материнский капитал.

Те, кто приобретает первую квартиру, чаще обращают внимание на возможность перепланировки (17% против 14%) и наличие внутри комплекса общих зон — коворкингов, лаунжей, фитнес-залов (21%). Школы и детсады для них менее важны (29%), однако при выборе конкретного ЖК они чуть чаще ориентируются на близость парков (10% против 8%). Основной способ покупки первого жилья — собственные накопления (37%), семейная ипотека и рассрочка от застройщика отмечены по 24% респондентов.

Алина Зорина