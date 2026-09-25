Ущерб заповеднику Утриш от атак БПЛА оценили в 118 млн рублей
Предварительный ущерб флоре и фауне заповедника Утриш после пожаров 8 сентября оценили примерно в 7 млн руб. Общий ущерб от падений БПЛА на территории заповедника за последний год составил около 118 млн руб., сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» Дмитрий Онохов.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
За год на территории заповедника произошло более 100 падений БПЛА. В 14 случаях возникли пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 га.
Во время атаки 8 сентября одновременно начались пять пожаров. Их общая площадь составила 7,28 га. Возгорания ликвидировали 14 сентября.
В результате пожара 8 сентября были повреждены около 160 деревьев. Около 70 из них относятся к редким и исчезающим видам, в том числе к можжевельнику, можжевельнику дельтовидному и фисташке туполистной.
В заповеднике провели предварительное обследование. В течение трех месяцев специалисты планируют провести лесопатологическое обследование, по итогам которого определят площади лесов с нарушенной и утраченной устойчивостью.
Дмитрий Онохов также отметил, что экосистема способна восстанавливаться после воздействия. По его словам, первые признаки восстановления появились уже на третий день после пожара — специалисты обнаружили следы кавказского благородного оленя и цветение безвременника на пепелище.