Ущерб заповеднику Утриш от атак БПЛА оценили в 118 млн рублей

Предварительный ущерб флоре и фауне заповедника Утриш после пожаров 8 сентября оценили примерно в 7 млн руб. Общий ущерб от падений БПЛА на территории заповедника за последний год составил около 118 млн руб., сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» Дмитрий Онохов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За год на территории заповедника произошло более 100 падений БПЛА. В 14 случаях возникли пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 га.

Во время атаки 8 сентября одновременно начались пять пожаров. Их общая площадь составила 7,28 га. Возгорания ликвидировали 14 сентября.

В результате пожара 8 сентября были повреждены около 160 деревьев. Около 70 из них относятся к редким и исчезающим видам, в том числе к можжевельнику, можжевельнику дельтовидному и фисташке туполистной.

В заповеднике провели предварительное обследование. В течение трех месяцев специалисты планируют провести лесопатологическое обследование, по итогам которого определят площади лесов с нарушенной и утраченной устойчивостью.

Дмитрий Онохов также отметил, что экосистема способна восстанавливаться после воздействия. По его словам, первые признаки восстановления появились уже на третий день после пожара — специалисты обнаружили следы кавказского благородного оленя и цветение безвременника на пепелище.

Мария Удовик