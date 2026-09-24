В Новороссийске вечером 24 сентября топливо отпускают на 26 АЗС

По состоянию на 18:00 24 сентября, в Новороссийске топливо отпускают на 26 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения, установленные собственниками: бензин и дизельное топливо отпускают только в топливные баки автомобилей, объем заправки ограничен 30-60 литрами в зависимости от станции. Об этом сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензина АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на трех АЗС, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на 25 заправках.

АИ-92 и дизельное топливо доступны на отдельных АЗС «Роснефти» в Новороссийске, Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском. На станциях «Лукойла» в основном доступно дизельное топливо.

АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо отпускают на АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской, «Rusoil» в Цемдолине. Дизельное топливо также есть на отдельных станциях «Газпромнефти», «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и ООО «ВАМ».

На АЗС «Кристина» на ул. Шиллеровской доступен АИ-92.

Некоторые станции работают по сокращенному графику: АЗС «Газпрома» в Натухаевской — до 22:00, «Rusoil» в Цемдолине — до 23:00. На станции PNB в Кирилловке предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.

Еще 10 АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Наталья Белоштейн