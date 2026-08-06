Пожизненное за жену бизнесмена

В Краснодарском краевом суде прошли прения по делу о похищении и убийстве Юлии Григоренко, жены совладельца новороссийской компании «Ново-Трейд» Романа Григоренко. Организатор преступления Ридван Алиев умер сразу после задержания, а для его сообщников Карена Торояна и Ашота Агаяна гособвинение запросило пожизненное заключение и 21 год колонии соответственно. Оба признают вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Тороян (слева) и Ашот Агаян (спиной)

Фото: оперативная съемка Карен Тороян (слева) и Ашот Агаян (спиной)

Фото: оперативная съемка

Прокурор Наталья Каликанова на заседании в Краснодарском краевом суде 6 августа попросила назначить Карену Торояну и Ашоту Агаяну наказание, приняв во внимание общественную опасность обоих подсудимых. Прокурор оценила Ашота Агаяна как человека достаточно опасного, а Карена Торояна как исключительно опасного, имеющего пренебрежительное отношение к нормам права, морали и к человеческой жизни. Отягчающим обстоятельством для последнего гособвинитель назвала рецидив — злоумышленник ранее уже был осужден за насильственное преступление. Смягчающими обстоятельствами для обоих подсудимых стали явки с повинной по ряду эпизодов, отметила прокурор.

Наталья Каликанова подчеркнула, что устные заявления обоих о намерении отправиться в зону СВО не могут считаться смягчающими обстоятельствами. По мнению обвинителя, оба фигуранта дела рассматривают отправку в зону боевых действий как способ избежать ответственности.

В итоге государственный обвинитель предложила назначить Карену Торояну наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима с выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб. Для Ашота Агаяна она предложила 21 год колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. руб. Обвинитель назвала обоснованным взыскание с подсудимых компенсации морального вреда в пользу потерпевших — 11,1 млн руб. с Торояна и 10,5 млн руб. с Агаяна.

Жители Новороссийска Ридван Алиев, Карен Тороян и Ашот Агаян были арестованы в ноябре 2023 года, после того как прямо на улице похитили Юлию Григоренко, жену совладельца новороссийской компании «Ново-Трейд» Романа Григоренко. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в лесном массиве. Когда она была уже убита, Роман Григоренко получил СМС с требованием выкупа за жену в виде 26 биткойнов, в тот момент это было эквивалентно 87 млн руб.

Следствие выяснило, что похищение организовал Ридван Алиев, ранее осужденный за разбой и помилованный после участия в СВО. Вернувшись в Новороссийск, Алиев начал планировать нападения на бизнесменов. Госпожа Григоренко привлекла его внимание тем, что ездила на BMW новой модели. Карен Тороян и Ашот Агаян в ходе следствия утверждали, что Ридван Алиев якобы вовлек их в преступление обманом, назвав себя командиром группы по борьбе с украинскими диверсантами и шпионами. За похищение Юлии Григоренко, которое лидер банды называл «задержанием», он пообещал сообщникам медали и устройство на службу в правоохранительные органы.

Помимо убийства Юлии Григоренко в деле фигурируют два эпизода угона автомобилей с похищением владельцев. Злоумышленники использовали угнанные машины для слежки за семьей Григоренко и непосредственно для похищения женщины. Владельцев угнанных автомобилей они впоследствии освобождали.

Анна Перова, Краснодар