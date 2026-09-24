Прокуратура запросила для экс-главы Сочи Алексея Копайгородского 21 год колонии

Прокуратура потребовала приговорить бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 21 году колонии строгого режима по делу о получении взяток и других преступлениях. Гособвинитель также запросил для него штраф в размере 500 млн руб. и запрет на 15 лет занимать руководящие должности в органах власти, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Кроме того, прокуратура потребовала конфисковать у бывшего чиновника 319,7 млн руб. — сумму, эквивалентную полученным, по версии следствия, взяткам. Также гособвинитель попросил лишить Копайгородского медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Экс-мэру Сочи предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере, легализации преступных доходов и растрате. Всего ему вменяют семь преступных эпизодов.

По версии следствия, взятки Алексею Копайгородскому передавали крупные бизнесмены и застройщики, опасаясь негативных последствий для своей деятельности в случае отказа.

Руководитель ООО «СЗ "ИСК Еврострой"» Николай Шихиди, согласно материалам дела, в 2022–2023 годах передал в качестве взяток 90 млн руб.

Судебный процесс начался в марте 2026 года. Алексей и Янина Копайгородские вину не признали.