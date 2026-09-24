В Новороссийске число камер системы «Безопасный город» увеличат до 2,6 тысяч

До конца ноября 2026 года в Новороссийске планируют завершить модернизацию муниципальной системы видеонаблюдения «Безопасный город». В рамках проекта установят 246 новых камер, а еще 144 действующие камеры оснастят системами интеллектуального распознавания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

После завершения работ общее количество камер в городской системе видеонаблюдения достигнет 2,6 тыс.. Новые устройства должны охватить участки улиц, дворы и общественные пространства, где ранее существовали зоны, не охваченные наблюдением.

Кроме того, 50 действующих камер оборудуют технологиями распознавания лиц по биометрическим данным. Еще 94 камеры получат функции распознавания автомобильных номеров.

Как отметили в ведомстве, интеллектуальные системы позволяют в режиме реального времени выявлять транспортные средства, представляющие оперативный интерес. В муниципалитете рассчитывают, что это позволит повысить эффективность реагирования на правонарушения и ускорить их раскрытие.

Работы по монтажу новых камер уже начались. Завершить весь комплекс мероприятий планируется до конца ноября 2026 года.

Наталья Белоштейн