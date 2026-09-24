На ремонт Сормовского бульвара в Краснодаре выделят 2,4 млн рублей

Депутаты городской думы Краснодара внесли изменения в Программу по выполнению наказов избирателей депутатам городской думы VIII созыва на 2026 год. В частности, 2 млн 400 тыс. руб. направят на асфальтировку и ремонт тротуара на территории Сормовского бульвара в Комсомольском микрорайоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщил заместитель председателя городской думы Краснодара Сергей Васин, средства выделены за счет экономии, образовавшейся после выполнения наказов депутатов по 25 избирательным округам. Еще 1 млн 450 тыс. руб. из ранее не распределенных средств депутатского фонда направят на материально-техническое оснащение и текущий ремонт школ №89, №7, гимназии №18 и детских садов №197, №190 и №25.

Кроме того, 267 тыс. руб. предусмотрено на разработку проектно-сметной документации для обустройства многофункциональных спортивных площадок на улицах Атарбекова и Березовой в хуторе Копанском.

«Все депутаты очень ответственно отнеслись к распределению дополнительно выделенного каждому депутату 1 млн рублей для осуществления благоустройства внутридворовых территорий и создания комфортной городской среды»,— отметил господин Васин.

По его словам, департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара в 2026 году выделено более 132 млн руб. Средства направлены на обустройство бульваров и скверов, благоустройство, озеленение и асфальтировку придомовых территорий, установку новых детских игровых и спортивных площадок, а также капитальный ремонт многоквартирных домов.

На данный момент в рамках программы распределено 310 млн 477 тыс. руб., или 99,5% от общего объема ее средств. Нераспределенный остаток составляет 1 млн 523 тыс. руб. Сергей Васин предложил депутатам распределить оставшиеся средства в течение двух недель, чтобы вынести соответствующие изменения на утверждение октябрьского заседания городской думы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что депутаты городской думы Краснодара XVlll созыва на очередном заседании внесли изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. На расходы департамента образования направят 493,2 млн руб. краевых субвенций, из которых 488,7 млн руб. предназначено для оплаты труда педагогов муниципальных дошкольных учреждений.

Анна Гречко