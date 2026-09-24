Из бюджета Краснодара направят более 480 млн рублей на зарплаты педагогов

Депутаты городской думы Краснодара XVlll созыва на очередном заседании внесли изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. На расходы департамента образования направят 493,2 млн руб. краевых субвенций, из которых 488,7 млн руб. предназначено для оплаты труда педагогов муниципальных дошкольных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В целом доходная часть бюджета города в 2026 году увеличена на 190,3 млн руб. за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета. Собственные расходы Краснодара вырастут на 505,1 млн руб.

Еще 191,3 млн руб. направят на компенсационное озеленение при строительстве ливневой канализации, 18,6 млн руб. — при благоустройстве общественных территорий. На исполнение решений судебных органов предусмотрено 210,8 млн руб.

Отдельно депутаты увеличили расходы на 240 млн руб. Эти средства направят на единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Размер выплаты составляет 1 млн руб. Срок предоставления этой меры поддержки также продлен решением гордумы.

На 2028 год в бюджете предусмотрено увеличение расходов на 3,25 млрд руб. за счет привлечения коммерческих кредитов. Средства планируется направить на строительство главного канализационного коллектора №20.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года в Краснодарском крае было опубликовано более 2,6 тыс. вакансий для учителей и преподавателей. Медианная предлагаемая зарплата за январь—август составила 54,2 тыс. руб., увеличившись за год на 4,3 тыс. руб. Кроме того, в конце августа заместитель главы Краснодара Анна Леонова заявила, что зарплата молодого педагога в городе не может быть ниже 50 тыс. руб. По ее словам, итоговая сумма складывается из базовой оплаты, региональных и муниципальных доплат, а также выплат за классное руководство.

Анна Гречко