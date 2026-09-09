С начала года на Кубани опубликовали более 2,6 тысячи вакансий для учителей

С начала 2026 года в Краснодарском крае было опубликовано более 2,6 тыс. вакансий для учителей и преподавателей. Медианная предлагаемая зарплата за январь—август составила 54,2 тыс. руб., увеличившись за год на 4,3 тыс. руб., рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Около 10% вакансий на Кубани предусматривают удаленный формат работы, еще 81% предполагают занятость непосредственно на территории работодателя. В том числе речь идет о предложениях для репетиторов и преподавателей онлайн-школ.

В конце августа заместитель главы Краснодара Анна Леонова заявила, что зарплата молодого педагога в городе не может быть ниже 50 тыс. руб. По ее словам, итоговая сумма складывается из базовой оплаты, региональных и муниципальных доплат, а также выплат за классное руководство.

При этом фактический доход учителя в отдельном месяце может оказаться существенно ниже. Как пояснила госпожа Леонова, выплата может составить около 25 тыс. руб., если педагог находился на больничном, получил отпускные после отпуска или не отработал полный месяц.

По словам замглавы Краснодара, действующая система оплаты позволяет педагогам понимать структуру своей заработной платы и учитывать предусмотренные доплаты.

Вячеслав Рыжков