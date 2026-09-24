На заседании гордумы Краснодара представили избранных депутатов по двум округам

На 18-м заседании городской думы Краснодара XVlll созыва представили депутатов, избранных на довыборах по одномандатным округам №28 и №38. Мандаты получили Андрей Крючков и Александр Данилов соответственно. В заседании городской думы принял участие мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Благодарю всех за совместную работу, которую мы с вами проводили и будем проводить дальше. Спасибо краснодарцам за то, что пришли на избирательные участки, проголосовали за тот вектор, по которому мы дальше будем жить»,— отметил господин Наумов.

Андрей Крючков получил наибольшую поддержку избирателей в округе №28. Он занимает должность заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». В округе №38 больше всего голосов набрал адвокат Александр Данилов, член Адвокатской палаты Краснодарского края.

Довыборы по двум одномандатным округам проходили 18–20 сентября. В эти же дни жители Краснодара голосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва

Ранее сообщалось, что депутаты городской думы Краснодара лишили бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова звания «Почетный гражданин города Краснодара». Решение принято на заседании 24 сентября: из 38 присутствовавших депутатов 33 проголосовали за, один — против, воздержавшихся не было. Ранее проект решения был подготовлен на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.

Анна Гречко