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Под Новороссийском временно ограничат движение из-за велогонки

Движение транспорта на участке автомобильной дороги село Юровка — станица Раевская — Новороссийск временно ограничат 25 сентября в связи с проведением Первенства России по велоспорту, сообщили в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 09:30 до 15:00 на участке от станицы Гостагаевской до станицы Натухаевской.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Наталья Белоштейн

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