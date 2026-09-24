Под Новороссийском временно ограничат движение из-за велогонки
Движение транспорта на участке автомобильной дороги село Юровка — станица Раевская — Новороссийск временно ограничат 25 сентября в связи с проведением Первенства России по велоспорту, сообщили в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Ограничения будут действовать с 09:30 до 15:00 на участке от станицы Гостагаевской до станицы Натухаевской.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.