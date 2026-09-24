Кубань получила 59 новых школьных автобусов

Краснодарский край пополнил школьный автопарк 59 новыми автобусами. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Автобусы распределили между 20 муниципалитетами. Всего, по данным властей, в регионе школьными маршрутами пользуются 72 тыс. За последние пять лет за счет краевых и федеральных средств на Кубани приобрели 356 новых школьных автобусов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодар пополнил автопарк школьных автобусов после атаки БПЛА.

Константин Соловьев